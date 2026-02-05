Bonus eagevolazioni ISEE automatico per i comuni | cosa cambia per le famiglie

Nel pieno dell’estate siciliana, i comuni si preparano a semplificare l’accesso alle agevolazioni fiscali per le famiglie. Da ora in poi, grazie a un nuovo sistema, il calcolo dell’ISEE sarà automatico e più rapido. Le famiglie potranno ottenere i bonus e le agevolazioni senza dover fornire troppi documenti, riducendo i tempi di attesa. La novità riguarda soprattutto i piccoli centri dell’entroterra, dove si spera che questa misura possa fare la differenza. I primi effetti si vedranno già nelle prossime settimane, mentre

Nel cuore della campagna estiva, con il sole caldo e il rumore delle voci che si mescolano tra le piazze dei piccoli centri urbani dell'entroterra siciliano, si apre una nuova fase di riforma nella gestione delle agevolazioni fiscali per le famiglie. A partire dal 2026, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha introdotto un nuovo sistema per l'assegnazione dei bonus e delle agevolazioni, che vede il cosiddetto "ISEE automatico" come meccanismo unificante e semplificato per la determinazione della condizione economica delle famiglie. Questo passaggio, in grado di influenzare direttamente le politiche locali e i comuni coinvolti — tra cui Enna, Agira, Aidone, Assoro, Barrafranca, Calascibetta, Catenanuova, Centuripe, Cerami, Gagliano, Leontino, Nicosia, Nissoria, Piazza Armerina, Pietraperzia, Regalbuto, Sperlinga, Troina, Valguarnera e Villarosa — è stato annunciato in data 5 febbraio 2026.

