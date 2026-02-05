Bonny esce acciaccato e scatta l’allarme | le condizioni del francese

Bonny si infortuna durante la partita contro il Torino. L’attaccante francese aveva segnato il gol dell’1-0 per l’Inter, ma poi ha dovuto lasciare il campo all’inizio della ripresa. L’allenatore ha già confermato che le sue condizioni sono da valutare e ci saranno controlli nelle prossime ore. La squadra ora si concentra sulla semifinale di Coppa Italia, dove affronterà la vincente di Napoli-Como.

