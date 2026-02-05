Bonny esce acciaccato e scatta l’allarme | le condizioni del francese
Bonny si infortuna durante la partita contro il Torino. L’attaccante francese aveva segnato il gol dell’1-0 per l’Inter, ma poi ha dovuto lasciare il campo all’inizio della ripresa. L’allenatore ha già confermato che le sue condizioni sono da valutare e ci saranno controlli nelle prossime ore. La squadra ora si concentra sulla semifinale di Coppa Italia, dove affronterà la vincente di Napoli-Como.
L’attaccante francese ha portato in vantaggio l’Inter contro il Torino, per poi lasciare il campo a inizio ripresa Bonny ha sbloccato la gara di Coppa Italia col Torino, vinta 2-1 dall’Inter che ora in semifinale dovrà vedersela con la vincente di Napoli-Como. L’attaccante francese ha segnato di testa su cross perfetto dalla destra di Kamate, uno dei due giovani – l’altro è Cocchi – che ieri Chivu ha mandato in campo dal primo minuto. Inter-Torino, Bonny esce acciaccato: le condizioni del francese (AnsaFoto) – Calciomercato.it Bonny ha lasciato il campo a inizio ripresa, per far posto a Pio Esposito. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
Condizioni Bonny, la situazione aggiornata del francese: sarà in campo per la sfida contro il Venezia?
Pisa Inter, assente a sorpresa tra i convocati di Chivu: Bonny non paretirà per la trasferta toscana per un problema! Ecco quali sono le condizioni dell'attaccante francese
