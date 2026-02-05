Bonifica di un’area con granate inesplose | evacuati i residenti nel raggio di 100 metri

Un’area di Copparo, in provincia di Ferrara, è stata evacuata questa mattina dopo il ritrovamento di tre granate inesplose risalenti alla Seconda guerra mondiale. Le forze speciali sono sul posto per bonificare l’area, che si estende in un quartiere residenziale. I residenti nel raggio di 100 metri sono stati fatti uscire di casa e si sono rifugiati in un centro di accoglienza allestito sul posto. La zona è stata transennata e le autorità stanno lavorando per rimuovere le bombe e garantire la sicurezza di tutti

**Un’area a Copparo, in provincia di Ferrara, è stata interdetta per la bonifica di tre granate inesplose della Seconda guerra mondiale.** Le operazioni, che saranno condotte dal 10 febbraio alle ore 9, sono state previste per garantire la sicurezza della popolazione e per consentire ai guastatori paracadutisti “Folgore” di intervenire in modo preciso e controllato. L’interdizione riguarda un’area di circa 100 metri intorno a un punto specifico, dove sono state scoperte tre granate d’artiglieria inesplose, insieme a nove ordigni simili, in via Naviglio, numero 13. La notizia, emergeta dopo l’identificazione delle granate, è stata accolta da un’ordinanza ufficiale della Prefettura di Ferrara, che ha disposto l’evacuazione e la sospensione di ogni attività all’interno del raggio di sicurezza. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bonifica di un’area con granate inesplose: evacuati i residenti nel raggio di 100 metri Approfondimenti su Copparo Ferrara Granate inesplose, oggi la bonifica. Evacuazione nel raggio di 100 metri Questa mattina a Copparo è iniziata la bonifica di alcune granate inesplose trovate sul territorio. Trovate 12 granate inesplose in un'abitazione privata, arrivano gli artificieri: scatta la bonifica Questa mattina a Copparo, un’abitazione privata è stata trovata con 12 granate inesplose. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Copparo Ferrara Argomenti discussi: Da area industriale abbandonata a sito in fase di pieno risanamento; Inquinamento nel perimetro Itrec, il Tar boccia l'ordinanza della Provincia sugli obblighi di bonifica: accolti i ricorsi di Enea ed Eni; Campogalliano, fase finale per la bonifica dei rifiuti pericolosi dell'ex Lav-Fer; Addio alla grande discarica dietro i banchi. Bonifica al mercato di Valmelaina. I maxi lavori di bonifica a un'ex discarica alle porte di MilanoSopralluogo per verificare l'andamento dei lavori di bonifica di Area Nove-Elfe-Ex discarica Eca a Vimodrone (hinterland est di Milano), che si concluderanno a fine 2026 Sul posto l'assessore ... milanotoday.it Mirandola, si avviano alla conclusione i lavori di bonifica e riqualificazione dell’area ex Pmar di via MazzoneProcedono verso la conclusione le operazioni di bonifica dell’area ex PMAR di via Mazzone, dove erano stati realizzati gli alloggi temporanei per far fronte all’emergenza abitativa causata dal sisma d ... sassuolo2000.it Mirandola, verso la conclusione l’intervento di bonifica dell’area ex Pmar di via Mazzone L’area ha ospitato fino al 2018 i Prefabbricati Modulari Abitativi Rimovibili e, durante l’emergenza Covid, il drive-through per l’esecuzione dei tamponi... facebook Manifestazione organizzata in collaborazione con il Commissario Straordinario per la Bonifica e la Rigenerazione Urbana dell'area e DST (Deep Sea Technology) x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.