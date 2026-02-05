Bonifica a Gazzada Schianno | via Campagnola chiusa e accesso da Gasparotto in lavorazione – Varese News

Mercoledì 4 febbraio, a Gazzada Schianno, un incendio ha coinvolto un mezzo pesante carico di plastica. L’incendio ha causato danni alla strada e ha portato alla chiusura di via Campagnola, con l’accesso alla zona limitato dalla strada Gasparotto. La bonifica è in corso e si lavora per mettere in sicurezza l’area.

**Lead dell’articolo** Mercoledì 4 febbraio, a Gazzada Schianno, un incendio improvviso ha travolto un mezzo pesante carico di materiale plastico, lasciando un’area della strada completamente inospitalità. Il camion, in movimento su via Campagnola, ha preso fuoco e si è schiantato, causando un’esplosione di calore che ha fuso asfalto e plastica, con conseguenze immediate sul traffico locale. La via, fondamentale per il collegamento tra Varese e la zona di Schianno, è stata chiusa al traffico per tutta la mattina del 5 febbraio, con l’accesso anche dal ponticello di Varese, in direzione Gasparotto, ancora interdetto.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Gazzada Schianno Varese, in via Schianno va a fuoco il camion carico di bobine di plastica Questa mattina un camion ha preso fuoco in via Schianno, a Varese. Bonifica dell’area Ex Amga: "Diventerà un accesso per raggiungere le Mura" La giunta di Ferrara ha approvato la fattibilità tecnico-economica per la riqualificazione dell’area Ex Amga, che diventerà un nuovo accesso per le Mura. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Gazzada Schianno Argomenti discussi: TIR in fiamme nella zona industriale di Schianno. Bonifica in corso a Gazzada Schianno: restano chiuse via Campagnola e l’accesso da via GasparottoDopo l’incendio del tir carico di plastica avvenuto mercoledì, proseguono le operazioni per rimuovere il materiale fuso e mettere in sicurezza la carreggiata ... varesenews.it TIR in fiamme nella zona industriale di SchiannoL'incendio è divampato poco prima delle 13:00 di oggi, mercoledì 4 febbraio, nella zona industriale. Il mezzo pesante è stato completamente avvolto dal rogo per cause ancora da stabilire ... varesenews.it Un incendio è divampato nel primo pomeriggio in via per Schianno al confine tra #Varese e #GazzadaSchianno, davanti alla sala di prove e registrazioni Studio Woodstock. Gli aggiornamenti: https://www.prealpina.it/pages/tir-in-fiamme-tra-gazzada-e-vares facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.