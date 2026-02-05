Bombe sotto i palazzi e chiodi in strada per assaltare bancomat | il video della banda smantellata dai carabinieri
I carabinieri hanno smantellato una banda che aveva messo in atto diversi assalti tra Puglia e Basilicata. La tecnica usata era quella della marmotta, ma le indagini hanno scoperto che i criminali erano collegati anche ad altri episodi nel Sud Italia, tra Calabria, Campania e Lazio. Durante le operazioni sono stati trovati e sequestrati materiali utilizzati per sabotare i bancomat, come bombe e chiodi. La polizia continua le verifiche per capire se la banda fosse coinvolta in altri colpi ancora irrisolti.
Numerosi gli assalti attribuiti alla banda tra Puglia e Basilicata commessi sempre con la cosiddetta tecnica della marmotta ma le indagini hanno stabilito che il gruppo aveva dei collegamenti diretti con altri episodi analoghi verificatisi in tutto il sud Italia tra cui Calabria, Campania e Lazio.🔗 Leggi su Fanpage.it
La “banda della marmotta” ci riprova con un bancomat: via a mani vuote, dissemina chiodi lungo la strada
A distanza di due settimane dal tentato furto, la “banda della marmotta” torna a colpire a Squinzano, tentando di svaligiare un bancomat.
Ladri assaltano bancomat e si danno alla fuga: inseguiti per 10 km, Carabinieri fermati con chiodi in strada
