Bombe sotto i palazzi e chiodi in strada per assaltare bancomat | il video della banda smantellata dai carabinieri

I carabinieri hanno smantellato una banda che aveva messo in atto diversi assalti tra Puglia e Basilicata. La tecnica usata era quella della marmotta, ma le indagini hanno scoperto che i criminali erano collegati anche ad altri episodi nel Sud Italia, tra Calabria, Campania e Lazio. Durante le operazioni sono stati trovati e sequestrati materiali utilizzati per sabotare i bancomat, come bombe e chiodi. La polizia continua le verifiche per capire se la banda fosse coinvolta in altri colpi ancora irrisolti.

