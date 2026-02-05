Bologna vs Parma ventiquattresima giornata Serie A 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Bologna e Parma si sfidano nel derby emiliano della ventiquattresima giornata di Serie A. I felsinei cercano punti importanti per risalire la classifica e puntare all’Europa, mentre i ducali vogliono uscire dalla zona retrocessione. La partita promette battaglia e spettacolo, con entrambe le squadre determinate a fare risultato.

Gara valida per la ventiquattresima giornata del campionato italiano di Serie B 20252026. Il derby emiliano promette scintille, con i felsinei che sperano di tornare in corsa per l'Europa, e i ducali per togliersi dalla zona retrocessione. Bologna vs Parma si giocherà domenica 8 febbraio 2026 alle ore 12.30 presso lo stadio Dall'Ara. BOLOGNA VS PARMA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I felsinei stanno vivendo una stagione in cui erano partiti bene, ma poi sono calati alla distanza. La squadra di Italiano ha raccolto soltanto una vittoria nelle ultime undici uscite, battendo soltanto il Verona ultimo in classifica.

