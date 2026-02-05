I tifosi rossoneri hanno scelto il migliore in campo dopo la vittoria contro il Bologna. Si tratta di Adrien Rabiot, che si è messo in evidenza con un gol e un assist, diventando il protagonista del match. La sua prestazione ha convinto i supporter, che lo hanno premiato come l’uomo partita di questa sfida.

Il Milan di Massimiliano Allegri torna a vincere e lo fa nel nome di Adrien Rabiot. Nel successo contro il Bologna, il francese ex Marsiglia si è rivelato decisivo con un gol e un assist. Per questo motivo, il 'Duca' è stato votato come MVP dai tifosi del Milan. (fonte acmilan.com) - Il Milan trionfa con un netto 3-0 contro il Bologna, grazie a una prestazione straordinaria di Adrien Rabiot, che si è distinto come il migliore in campo. Il centrocampista francese ha aperto le danze con un assist perfetto per Loftus-Cheek al 20', e ha chiuso la partita con un gol al 48', dimostrando ancora una volta la sua importanza per i rossoneri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Bologna-Milan nel segno di Rabiot: è lui l’MVP per i tifosi rossoneri

La partita tra Roma e Milan si è conclusa con un pareggio 1-1, grazie alle importanti parate di Maignan.

Durante il match tra Milan e Genoa, Christian Pulisic è stato riconosciuto dai tifosi come l'MVP della partita, nonostante non abbia contribuito con gol o assist.

Serie A, il Milan batte il Bologna 3-0. A segno Loftus-Cheek, Nkunku e Rabiot. HIGHLIGHTS; Milan show a Bologna, 0-3 al Dall'Ara: Allegri consolida il secondo posto, Leao resta in panchina; Bologna-Milan 0-3: dominio rossonero al Dall'Ara, finale in controllo; Serie A: Bologna-Milan, per entrambe vietato sbagliare.

