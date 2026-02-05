BoE mantiene stabile i tassi d’interesse per fronteggiare la pressione inflazionaria

La Bank of England ha deciso di non aumentare i tassi di interesse. La scelta arriva mentre l’economia affronta ancora la pressione dell’inflazione. La banca centrale vuole evitare di frenare troppo la crescita, ma resta all’erta. La decisione viene comunicata in un momento di tensione sui prezzi e di incertezza sui prossimi mesi.

Nel cuore dell’attuale dibattito sull’inflazione e la stabilità economica, la Bank of England ha deciso di mantenere stabili i tassi di interesse. È una scelta che si colloca in un contesto di crescente tensione tra l’effetto della politica monetaria e l’andamento dei prezzi nel Regno Unito. Alla riunione del 5 febbraio 2026, tenutasi a Londra, l’istituzione ha confermato il tasso di riferimento al 3,75%, senza introdurre variazioni né in positivo né in negativo. La decisione, presa con il voto favorevole di cinque tra nove membri del Board, è stata l’ultima di una serie di azioni mirate a contenere la pressione inflazionaria, ormai consolidata negli ultimi mesi.🔗 Leggi su Ameve.eu

La Banca centrale europea ha deciso di mantenere invariati i tassi di interesse anche a febbraio.

L’Opec+ ha confermato la decisione di mantenere invariata la produzione di petrolio fino a marzo, proseguendo la pausa avviata lo scorso novembre.

