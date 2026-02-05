Bob | le gare del futuro a Milano-Cortina ecco come si gioca il nuovo sport invernale

La città di Milano e Cortina si preparano ad accogliere le Olimpiadi del 2026, e tra le discipline più attese c’è il bob. Una novità che porta velocità e adrenalina sul ghiaccio, con le gare che promettono di emozionare il pubblico. I piloti si allenano duramente, pronti a sfidare il cronometro e la pista, mentre gli spettatori sognano già le discese mozzafiato.

**Milano-Cortina 2026: il bob, sport di prestigio e velocità sul ghiaccio** Sul vetrino delle discipline più emozionanti delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, il bob occupa un posto speciale. L’atleta, o meglio, il team di atleti che guidano un mezzo a due o quattro persone lungo una pista ghiacciata, è il protagonista di una disciplina tecnica, spettacolare e decisamente non da meno. Ma come funziona davvero? E soprattutto, come si gioca? Il bob, conosciuto in inglese come “bobsleigh”, nasce nella seconda metà del XIX secolo in Svizzera. La sua evoluzione è stata quella di un’attività sportiva che combina forza, precisione e controllo.🔗 Leggi su Ameve.eu

La prima settimana di gare per Milano-Cortina 2026 è ufficialmente iniziata.

Il Pagante inaugura la stagione invernale al SuperG di Cortina con il nuovo singolo "Milano Cortina", in collaborazione con Ludwig.

