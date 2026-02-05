Blu Basket ora regna l’incertezza | trasferta di Brindisi e campionato futuro da definire

La situazione in casa Blu Basket resta complicata. Dopo le dimissioni di Riccardo Baruffi, che aveva preso il posto di Stefano Mascio, la squadra si trova senza una guida chiara. La trasferta di Brindisi si avvicina e ancora non si sa chi guiderà la squadra in campo. I giocatori e i dirigenti sono in attesa di sviluppi, mentre il futuro del team appare sempre più incerto.

Bergamo. Incertezze, dubbi, riserve su ciò che sarà. In casa Blu Basket sono numerosi i punti interrogativi che si pongono le varie componenti della società dopo le dimissioni irrevocabili di Riccardo Baruffi, presidente ad interim nominato dal consiglio d’amministrazione come successore di Stefano Mascio, a sua volta dimessosi dalla carica di presidente due settimane fa dopo la vittoria contro Verona all’OpiQuad Arena di Monza, ma rimasto come proprietario oltre che membro del consiglio. Baruffi, invece, architetto di Caravaggio, si è sfilato del tutto da ogni tipo di carica all’interno della società.🔗 Leggi su Bergamonews.it Approfondimenti su BluBasket bergamo A Levi regna l’incertezza nello slalom maschile. Da Noel a Kristoffersen, da Schwarz a Braathen. L’Italia si affida a Vinatzer La Blu Basket frena in trasferta: Verona vince 78-66 La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su BluBasket bergamo Blu Basket, ora regna l’incertezza: trasferta di Brindisi e campionato, futuro da definireGiovedì sera le dimissioni di Baruffi, uscito anche dal consiglio d’amministrazione. La squadra potrebbe non partire per disputare il match di domenica in Puglia ... bergamonews.it Crisi Blu Basket Bergamo, Baruffi si dimette: a rischio la trasferta a BrindisiSono ore calde in casa Blu Basket Bergamo dove il futuro è più a rischio che mai. Nel pomeriggio di mercoledì 4 febbraio, il presidente ad interim Riccardo ... pianetabasket.com Sarebbe fortemente in dubbio la prosecuzione del campionato di A2 per la Blu Basket Bergamo, a causa di un importante situazione debitoria. Nella slide successiva la classifica del campionato di Serie A2 se Bergamo fosse esclusa. facebook Alla #BluBasket #Bergamo servono ancora due vittorie per avere la sicurezza di evitare i #playout, e dunque mantenere la #A2. I dettagli su #zonamistamagazine x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.