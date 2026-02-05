Blackout all’Olympic Stadium dopo quattro minuti | sospese le partite al debutto del curling che anti

Un blackout improvviso ha interrotto le partite di curling all’Olympic Stadium di Milano, dopo appena quattro minuti dall’inizio. La partita è stata sospesa, creando scompiglio tra gli spettatori e gli atleti. L’evento ha attirato l’attenzione perché si tratta di uno dei primi problemi tecnici durante la fase di preparazione in vista dei Giochi Olimpici del 2026. Al momento, non ci sono ancora dettagli sulle cause dell’interruzione né sulla ripresa delle gare.

Il blackout all'Olympic Stadium di Milano, durante il quale le partite di curling hanno visto la sospensione dopo soli quattro minuti, ha rappresentato un'episodio significativo nel contesto della preparazione per i Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026. Il fenomeno, avvenuto il 5 febbraio 2026, è stato causato da un guasto tecnico al sistema di illuminazione, che ha portato a un'intera serie di problematiche tecniche, con conseguenze immediate sulle attività sportive programmate. Le partite, iniziate alle 18:00 e previste per durare fino a tarda sera, sono state interrotte subito dopo l'inizio della prima sessione, lasciando i partecipanti e lo spettacolo in attesa di un chiarimento.

