Black Myth | Wukong su Switch 2 nel 2026? Nintendo confirma anticipazioni del direct di oggi

Nintendo ha confermato durante il suo ultimo Direct che il celebre gioco *Black Myth: Wukong* arriverà anche su Switch 2 nel 2026. La notizia circolava da giorni tra gli appassionati, e ora è ufficiale. Per ora, Nintendo non ha dato dettagli sulla data di uscita precisa o sulle eventuali differenze tra le versioni, ma la conferma ha già scatenato l’entusiasmo tra i giocatori italiani e non.

**Black Myth: Wukong su Switch 2 nel 2026? Nintendo conferma anticipazioni del Direct** È un'anticipazione che sta facendo scalpore tra i fan di videogiochi: *Black Myth: Wukong*, il celebre action RPG sviluppato da Game Science, potrebbe arrivare su Nintendo Switch 2 nel 2026. La notizia è emersa durante il **Nintendo Direct: Partner Showcase**, evento programmato per oggi, venerdì 5 febbraio alle ore 15:00 ora italiana. Secondo fonti interne, e in particolare un noto insider chiamato **NateTheHate**, il titolo non sarà annunciato direttamente durante il Direct, ma potrebbe comunque essere incluso tra le novità in programma per il futuro.

