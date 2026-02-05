Black Keys esordiscono con You Got To Lose primo singolo dell’album Peaches!

I Black Keys tornano con un nuovo singolo, “You Got To Lose”, primo estratto dal loro album “Peaches!”. La band statunitense ha annunciato il ritorno con questa canzone, che anticipa il nuovo lavoro discografico. I fan aspettano con ansia di ascoltare tutto il disco, mentre il duo si prepara a tornare sui palchi.

**Black Keys esordiscono con “You Got To Lose”, il primo singolo di “Peaches!”** Il duo statunitense Black Keys è tornato alla carica con il primo singolo del loro prossimo album, *“Peaches!”*, intitolato “You Got To Lose”. La canzone, presentata ufficialmente il 5 febbraio 2026, è stata accompagnata da un video realizzato con un approccio autentico, ispirato al live del gruppo tenutosi al juke joint di Memphis, *Hernando’s Hide-A-Way*, nel mese di gennaio. Il nuovo disco, il quattordicesimo in studio della band, vedrà la luce il 1° maggio 2026 su Easy Eye SoundWarner Records. Il cantante e compositore Dan Auerbach ha dichiarato che *“Peaches!”* rappresenta per lui “il disco più naturale” della band, iniziato a seguito della diagnosi del padre, morto nel 2024, con un cancro all’esofago.🔗 Leggi su Ameve.eu

