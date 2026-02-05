Bimba ricoverata per meningite tubercolare | cos’è questa infezione rara e perché va riconosciuta subito

Una bambina di due anni e mezzo è stata ricoverata in condizioni gravi all’Ospedale Sant’Orsola di Bologna. La diagnosi è meningite tubercolare, un’infezione rara ma molto seria. La famiglia ha scoperto troppo tardi i sintomi, e ora i medici fanno appello a riconoscere subito i segnali per intervenire in tempo.

L a notizia del ricovero in condizioni gravissime di una bambina di due anni e mezzo all ’ Ospedale Sant’Orsola di Bologna ha riportato l’attenzione su una malattia poco conosciuta ma estremamente seria: la meningite tubercolare. La piccola, residente a Santa Sofia (Forlì-Cesena), frequenta un asilo nido e ora è al centro di un protocollo di sicurezza attivato da Comune e Ausl per escludere altri casi e tutelare la comunità. Ma che cos’è esattamente la meningite tubercolare? E perché è considerata una delle forme più gravi di meningite? Vaccinazioni per gli adolescenti: tutto quello che c’è da sapere X Che cos’è la meningite tubercolare. 🔗 Leggi su Iodonna.it

Una bambina di due anni di Santa Sofia è stata portata d’urgenza al Policlinico Sant’Orsola di Bologna, dove ora lotta contro una meningite tubercolare.

Una bambina di due anni e mezzo è arrivata in ospedale in condizioni molto gravi.

