A Ferrara, due persone si sono trovate coinvolte in una scena di violenza improvvisa. Raccontano di essere perbene, di aver chiamato i soccorsi e di non aver mai affrontato una situazione così. Secondo le difese, non erano preparate alla violenza e si sono trovate in un clima di paura e pericolo, come tante altre persone normali. La vicenda mette in luce come anche cittadini comuni possano trovarsi impreparati di fronte a episodi violenti.

Ferrara, 5 febbraio 2026 – Da una parte due persone “perbene”, che si ritrovano in un contesto di “paura” e “pericolo”, “chiamano i soccorsi” e “non sono preparate a un’azione violenta”. Dall’altra un uomo che tutti definiscono come “buono”, ma che “godeva di una pessima fama” e che si trovava in uno stato di “sconvolgimento per la morte del figlio” tale da “mandarlo in tilt”. Sono i due poli intorno a cui si sono mosse le arringhe dei difensori di Giuseppe e Mauro Di Gaetano, padre e figlio di 72 e 43 anni a processo per l’omicidio a colpi di coltello e lucchetto del 43enne Davide Buzzi e il tentato omicidio del 23enne Lorenzo Piccinini, avvenuti il primo settembre 2023 al bar Big Town di via Bologna dopo che le vittime si erano presentate nel locale con una tanica di gasolio minacciando di bruciare tutto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Big Town, le difese degli imputati: “Persone normali in un clima di paura. Non erano preparati alla violenza”

Approfondimenti su BigTown Ferrara

Durante l'udienza sull'omicidio di Big Town, i periti psichiatrici hanno illustrato il quadro psicologico dell'imputato, evidenziando come paura e rabbia abbiano contribuito all'evento.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su BigTown Ferrara

Argomenti discussi: Big Town. Le difese: Assolvete i Di Gaetano.

La Procura di #Ferrara ha chiesto 24 anni di pena per Vito Mauro Di Gaetano, 43 anni, titolare del bar Big Town, e per suo padre Giuseppe, 71 anni. I due sono a processo davanti alla Corte d'Assise di Ferrara per l'omicidio di Davide Buzzi, avvenuto all'intern facebook