Bici elettrica troppo veloce | sequestro e multa da 6000 euro

Durante un controllo a Macerata, gli agenti hanno fermato una bicicletta elettrica che viaggiava troppo veloce. Alla guida c’era un ragazzo, e la bici è stata sequestrata. Per lui è scattata anche una multa di 6.000 euro. L’episodio mette in evidenza come le autorità siano sempre più attente alle norme sulla circolazione di veicoli elettrici.

**Un’esperienza di controllo della polizia locale a Macerata, in provincia di Marche, ha portato alla sequestro di una bici elettrica e all’applicazione di una sanzione di 6.000 euro. L’evento, avvenuto nel pomeriggio del 5 febbraio 2026, è stato causato dal superamento delle velocità consentite e da una modifica della bici non conforme alla normativa vigente.** La bici, che era stata utilizzata in modo anomalo e che sembrava non rispettare il limite di velocità previsto per mezzi simili, fu subito individuata e controllata da una pattuglia della Polizia locale. Il motivo fu l’alta velocità raggiunta, che andò oltre il limite consentito, e la sua mancanza di pedale, che in un veicolo normale dovrebbe essere un elemento fondamentale.🔗 Leggi su Ameve.eu

La Polizia locale di Macerata ha fermato una bici elettrica che circolava troppo velocemente.

