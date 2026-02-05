Biblioteca comunale Cresciuti i prestiti e gli utenti online

La biblioteca comunale di Sansepolcro ha registrato un aumento dei prestiti e degli utenti online anche nel 2025, confermando la crescita iniziata l’anno scorso. Gli iscritti continuano a usare di più le risorse digitali e i servizi offerti, mentre il numero di prestiti si mantiene su livelli più alti rispetto al passato. La tendenza sembra stabile e indica che la biblioteca sta trovando nuovi modi per coinvolgere la comunità.

Se il 2024 è stato l’anno della crescita, il 2025 si è confermato come un periodo di consolidamento e progresso per la biblioteca comunale di Sansepolcro. Una crescita che ha toccato ogni ambito della vita dell’istituto: dall’efficienza dei servizi al miglioramento degli spazi, fino all’incremento del patrimonio librario e della circolazione dei documenti. I dati parlano chiaro e premiano il lavoro svolto: tra prestiti locali, interbibliotecario, document delivery e rinnovi, la biblioteca ha raggiunto la quota record di 21.075 prestiti. A questo successo si aggiungono 345 nuove iscrizioni e una community digitale sempre più solida, con circa 400 utenti attivi sulla piattaforma Media Library Online. 🔗 Leggi su Lanazione.it

