La biblioteca comunale di Sansepolcro ha registrato un aumento dei prestiti e degli utenti online anche nel 2025, confermando la crescita iniziata l’anno scorso. Gli iscritti continuano a usare di più le risorse digitali e i servizi offerti, mentre il numero di prestiti si mantiene su livelli più alti rispetto al passato. La tendenza sembra stabile e indica che la biblioteca sta trovando nuovi modi per coinvolgere la comunità.

Se il 2024 è stato l’anno della crescita, il 2025 si è confermato come un periodo di consolidamento e progresso per la biblioteca comunale di Sansepolcro. Una crescita che ha toccato ogni ambito della vita dell’istituto: dall’efficienza dei servizi al miglioramento degli spazi, fino all’incremento del patrimonio librario e della circolazione dei documenti. I dati parlano chiaro e premiano il lavoro svolto: tra prestiti locali, interbibliotecario, document delivery e rinnovi, la biblioteca ha raggiunto la quota record di 21.075 prestiti. A questo successo si aggiungono 345 nuove iscrizioni e una community digitale sempre più solida, con circa 400 utenti attivi sulla piattaforma Media Library Online. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Biblioteca comunale. Cresciuti i prestiti e gli utenti online

Approfondimenti su Biblioteca Comunale

Nel 2025, la biblioteca comunale “Sirio Giannini” registra un aumento significativo degli iscritti, accompagnato da un incremento di eventi e prestiti.

Negli ultimi sei anni, l’Epic Games Store ha registrato un aumento del 173% nel numero di utenti.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Biblioteca Comunale

Argomenti discussi: Biblioteca comunale. Cresciuti i prestiti e gli utenti online; Sirmione, la biblioteca che vale mezzo milione di euro.

Biblioteca comunale. Cresciuti i prestiti e gli utenti onlineI dati parlano chiaro e premiano il lavoro svolto: tra prestiti locali, interbibliotecario, document delivery e rinnovi, la biblioteca ha raggiunto la quota record di 21.075 prestiti. A questo ... lanazione.it

Montecchio, cresce la biblioteca comunaleAcquistati nuovi libri con il fondo Mic, Gori: fondamentale presidio culturale e luogo di incontro NewTuscia – TERNI – Il Comune di Montecchio si è aggiudicato un finanziamento di 12.000 euro stanzi ... newtuscia.it

Martedì 10 febbraio alle ore 17.30, alla Sala Vittori della Biblioteca Comunale, in occasione della Giornata del Ricordo, si terrà la presentazione del libro "Rose per l'Istria, Fiume e la Dalmazia" di Maria Antonietta Marocchi. Dialoga con l'autrice l'Assessore co facebook