Biasin commenta le parole di Chivu | Risponde in maniera diretta a tutti coloro che vivono nel terrore

Biasin commenta le parole di Chivu, che ha risposto in modo diretto a chi vive nel terrore. Il dirigente ha scelto di essere chiaro e schietto, senza giri di parole, per far capire la sua posizione. La scena si svolge in un momento di tensione, e la sua risposta ha attirato l’attenzione di tutti.

Inter News 24 . Segui le ultimissime. Il dibattito sui ritmi serrati del calcio moderno si arricchisce di un nuovo capitolo che coinvolge direttamente il mondo nerazzurro. Al centro della discussione ci sono le recenti dichiarazioni di Cristian Chivu, l'allenatore dell'Inter, dopo il successo in Coppa Italia con il Torino. L'analisi di Biasin sulle parole di Chivu. Secondo Fabrizio Biasin, le preoccupazioni sollevate da Cristian Chivu non sono affatto banali. Il tecnico rumeno, ex difensore di caratura internazionale e protagonista dello storico Triplete del 2010, ha sottolineato come la densità del calendario rischi di compromettere la crescita tecnica e fisica dei ragazzi.

