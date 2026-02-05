Tommaso Biasci si prende la scena in Serie B. L’attaccante dell’Avellino entra nello staff di EA FC26 come miglior giocatore della 21ª settimana. Dopo aver trascinato la squadra con le sue reti, Biasci si trova ora anche tra i migliori in un videogioco, un riconoscimento che arriva a pochi giorni dalla sua ultima prestazione in campionato.

Tempo di lettura: 2 minuti Il campionato di Serie B ha trovato il suo nuovo protagonista assoluto. Tommaso Biasci, trascinatore dell’ Avellino, è ufficialmente l’uomo del momento, capace di trasformare un momento di forma straordinario in un riconoscimento internazionale che varca i confini del campo reale per approdare nel mondo virtuale di EA FC26. La scalata di Biasci nelle gerarchie del calcio italiano ha subito un’accelerazione improvvisa durante l’ultima giornata di campionato. La prestazione offerta contro il Cesena è stata una dimostrazione di forza pura: una tripletta che ha messo in luce tutto il repertorio dell’attaccante toscano. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Biasci tra i giganti: l’attaccante dell’Avellino nel TOTW 21 di EA FC26

