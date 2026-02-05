Bethesda festeggia il 35º anniversario di id Software con una diretta speciale ed altre iniziative

Bethesda celebra i 35 anni di id Software con una diretta speciale e altre iniziative. La casa di sviluppo americana, nata nel 1991 a Mesquite, Texas, ha appena festeggiato questo traguardo con eventi dedicati ai fan. Durante la diretta, sono stati annunciati nuovi progetti e ricordi di una lunga storia fatta di giochi che hanno rivoluzionato il genere degli sparatutto in prima persona. È un modo per rendere omaggio a un’azienda che ha scritto pagine importanti del videogioco moderno.

Il 2026 è un anno speciale per id Software, che festeggia il suo 35º anniversario. Fondata a Mesquite, in Texas, il 1º febbraio 1991, id Software è diventata l'azienda simbolo degli sparatutto in prima persona moderni, vincendo innumerevoli premi con titoli iconici come Wolfenstein 3D, DOOM, RAGE e Quake, fino all'uscita dello scorso anno, DOOM: The Dark Ages. Tra i titoli più importanti dello studio figurano: 1991 – Wolfenstein 3D. 1993 – DOOM. 1994 – DOOM II: Hell on Earth. 1996 – Quake. 1997 – Quake II. 1999 – Quake III: Arena. 2004 – DOOM 3. 2011 – RAGE. 2016 – DOOM (2016). 2020 – DOOM Eternal.

