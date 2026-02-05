Bergamo le Acli chiedono di votare no al referendum della giustizia**

Le Acli di Bergamo lanciano una campagna per invitare i cittadini a votare no al referendum sulla giustizia previsto per il 22 e 23 marzo. La richiesta è semplice: evitare di approvare le modifiche costituzionali proposte, spiegando che si tratta di una scelta importante da fare con consapevolezza. La mobilitazione si fa più intensa mentre si avvicinano le date del voto.

Al via la campagna di sensibilizzazione delle Acli bergamasche, in attesa del referendum costituzionale previsto per il 22 e 23 marzo, con un messaggio chiaro: votare no. L’appello è arrivato in un momento di crescente tensione tra le istituzioni e la società civile, in cui si pone in evidenza la necessità di un dibattito serio sulle modifiche alla magistratura. Le associazioni di categoria, tra cui Acli, hanno lanciato una nota ufficiale, in cui sottolineano criticità strutturali e potenziali conseguenze negative della proposta di riforma presentata dal governo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Le Acli bergamasche invitano i cittadini a votare no al referendum costituzionale del 22 e 23 marzo.

