Domenico Berardi torna a parlare dei suoi obiettivi nel calcio italiano. L’attaccante del Sassuolo dice di voler segnare ancora contro l’Inter, una squadra che ha sempre rappresentato una sfida speciale per lui. Nel frattempo, confessa di sognare un ritorno in Nazionale, un traguardo che ancora desidera raggiungere. Berardi si mostra deciso e motivato, pronto a dare il massimo per realizzare questi progetti.

Con una carriera che testimonia passione e dedizione, Domenico Berardi si mostra determinato a contribuire al successo del Sassuolo e sogna di continuare a rappresentare l’Italia in Nazionale. La sua analisi sulla stagione attuale e le aspettative future riflettono un giocatore consapevole del proprio valore e desideroso di ottenere soddisfazioni sia in club che in maglia azzurra. La squadra ha attraversato un periodo di difficoltà di circa un mese, superato con l’obiettivo di migliorare la performance in partite chiave. Berardi sottolinea come l’impegno della squadra abbia portato a risultati soddisfacenti, specialmente nelle gare di elevata intensità come quella contro l’Atalanta a Bergamo. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Berardi: «Mi piacerebbe segnare ancora all'Inter e tornare in Nazionale»

