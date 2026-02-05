Berardi e la missione neroazzurra Il ’10’ ritrova l’Inter e sogna l’Italia

Domenico Berardi torna a brillare con il Sassuolo e sogna l’Italia. Dopo due mesi di stop, il ‘10’ ha segnato il suo quinto gol stagionale a Pisa, dimostrando di essere in forma. Ora, con l’Inter in vista, si aspetta di vederlo ancora protagonista e magari, perché no, con la maglia azzurra.

di Stefano Fogliani SASSUOLO Ha ritrovato Domenico Berardi, il Sassuolo. A Pisa il ‘10’ ha sigillato il suo ritorno nell’undici titolare dopo due mesi di stop con il quinto gol stagionale che ne fa il miglior realizzatore del Sassuolo, e adesso che arrivano altri, e più temuti nerazzurri, immaginiamo non stia nella pelle. Già: perché se il Sassuolo ha ritrovato Berardi, Berardi domenica ritrova l’ Inter, ovvero una delle squadre contro le quali è solito esaltarsi e tanto vale puntare su di lui, se si ragiona su una chissà quanto possibile impresa neroverde contro la capolista. Intervistato da Dazn nel dopogara, il fantasista neroverde non ha nascosto la sua soddisfazione per essere rientrato a pieno regime dopo l’ infortunio che lo aveva tolto, a fine novembre, a Fabio Grosso, ammettendo di pensare ancora alla nazionale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Berardi e la missione (nero)azzurra. Il ’10’ ritrova l’Inter e sogna l’Italia

Il Sassuolo torna alla vittoria, raggiungendo 26 punti in classifica.

