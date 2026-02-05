Benvenuta Donatella Il secondo fiocco è rosa per il volto della tv | mamma bis

La tv italiana si prepara a salutare un volto noto: Donatella riceve il suo secondo fiocco rosa e diventa mamma per la seconda volta. Era il 2019 quando il pubblico aveva seguito con passione la finale di una delle trasmissioni più amate, tra aspettative e emozioni forti. Ora, la sua vita privata si arricchisce di un nuovo sorriso.

Nel 2019 il pubblico aveva assistito a una finale intensa, carica di aspettative e di emozioni nella cucina più famosa della tv. Tra fornelli, prove decisive e piatti che raccontavano storie personali, a emergere era stata una giovane cuoca capace di lasciare il segno con una proposta autentica, radicata nella tradizione ma allo stesso tempo profondamente intima. A conquistare il titolo di ottavo MasterChef d'Italia era stata Valeria Raciti, protagonista di un percorso che aveva convinto pubblico e giuria. La vittoria arrivò al termine di una finale in cui Valeria presentò il menu Fra me e me, un racconto culinario ispirato alla sua terra d'origine, la Sicilia. Vittoria Lombardo, nota per la sua partecipazione a MasterChef Italia, annuncia una lieta notizia: aspetta un bebè.

