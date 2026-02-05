Benvenuta Donatella Il secondo fiocco è rosa per il volto della tv | mamma bis nel giro di pochissimo tempo FOTO

La televisione italiana si arricchisce di una nuova mamma. Donatella ha appena dato il benvenuto al suo secondo bambino, un fiocco rosa che conferma la sua felicità. La donna, già nota al pubblico, ora si gode la gioia di essere mamma bis, in un arco di tempo davvero breve. La sua storia, tra cucina e famiglia, continua a catturare l’attenzione degli spettatori.

Personaggi Tv, nel 2019, nella cucina televisiva di MasterChef, Valeria Raciti ha conquistato il titolo dell’ottava edizione del programma. La sua vittoria è arrivata al termine di una finale che l’ha vista distinguersi per una proposta culinaria legata alle proprie radici e alla dimensione personale del racconto. Il successo è stato ottenuto con il menu “Fra me e me”, ispirato alla Sicilia e presentato davanti ai giudici Joe Bastianich, Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli. Da quel momento, la vincitrice ha proseguito la propria attività nel settore, continuando a condividere sui social parte del lavoro quotidiano e dei progetti professionali. 🔗 Leggi su Tvzap.it

La tv italiana si prepara a salutare un volto noto: Donatella riceve il suo secondo fiocco rosa e diventa mamma per la seconda volta.

