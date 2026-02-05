Benevento la tela del ragno | 5 gare prima dello scontro diretto con il Catania

Il Benevento si prepara a un mese intenso, con cinque partite in calendario prima dello scontro diretto con il Catania. I giallorossi affrontano questo momento senza tregua, con un ritmo che mette alla prova la squadra e i tifosi. Nei prossimi 30 giorni, i giocatori avranno poche pause, tra trasferta e impegni casalinghi, per cercare di mantenere la posizione in classifica e arrivare al big match con il Catania nel migliore dei modi.

Tempo di lettura: 3 minuti È un autentico tour de force quello che attende il Benevento nei prossimi 30 giorni a con i giallorossi che disputeranno 6 gare. La data da segnare in rosso è senza dubbio quella del 5 marzo quando al "Ciro Vigorito" arriverà il Catania per uno scontro diretto che potrebbe essere quasi decisivo nell'economia della stagione. Sui giallorossi, poi, pesa la spada di Damocle della possibile esclusione dal torneo di Trapani e Siracusa che comporterebbe l'obbligo di riscrivere la classifica esattamente come era successo a marzo 2025 con la cancellazione di Turris e Taranto. L'attuale +3 dei giallorossi sul Catania non è un margine rassicurante e nelle prossime 6 gare il Benevento dovrà capitalizzare al massimo il proprio bottino a partire da domani sera quando nel Sannio arriverà un Picerno quasi del tutto rivoluzionato dal mercato di gennaio.

