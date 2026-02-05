Benevento condanna ridotta in appello per Ana Grama | resta la responsabilità per maltrattamenti

La Corte d’Appello di Benevento ha confermato la condanna per Ana Grama, 58 anni, residente a Roma. La donna resta responsabile di maltrattamenti aggravati e istigazione alla corruzione nei confronti di un anziano di 87 anni di Bonito, anche se la pena è stata ridotta rispetto alla sentenza di primo grado. La decisione arriva dopo un lungo dibattimento e conferma che la donna era colpevole di aver maltrattato il pensionato.

BENEVENTO – La Corte d'Appello di Benevento ha confermato la responsabilità di Ana Grama, 58 anni, residente a Roma, per maltrattamenti aggravati e istigazione alla corruzione nei confronti di un uomo di 87 anni di Bonito, di cui era badante.La pena inflitta in primo grado, 19 anni e 3 mesi, è.

