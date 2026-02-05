Bebe Vio e Jannik Sinner controllori sul treno delle Olimpiadi | nel video con megafono e obliteratrice

Bebe Vio e Jannik Sinner si sono improvvisati controllori sui treni delle Olimpiadi di Milano-Cortina. Hanno girato un video con megafono e obliteratrice, divertendo gli utenti e mostrando un lato più semplice e vicino alla gente. Il video è subito finito in rete, facendo sorridere molti appassionati e curiosi.

Milano, 5 febbraio 2026 – Evidentemente divertiti e compresi nella parte. La campionessa paralimpica di scherma Bebe Vio e l'ex numero uno della classifica Atp di tennis, l'azzurro Jannik Sinner, sono i protagonisti di un video a cinque cerchi ben presto diventato virale. I due assi dello sport tricolore si sono improvvisati controllori, con tanto di megafono e macchinetta obliteratice, dei passeggeri di un treno per le Olimpiadi di Milano Cortina. "Buongiorno benvenuti su questo trenooooo" dice divertita la campionessa paralimpica, che presenta il tennista come il suo "assistente personale". "Benvenuti a tutti, siamo pronti, siamo caldi", è il saluto del numero due del tennis mondiale.

