Beautiful streaming replica puntata 5 febbraio 2026 | Video Mediaset

Questa sera torna in onda su Mediaset la soap americana Beautiful con una nuova puntata. Deacon e Sheila affrontano le resistenze delle famiglie, sfidandole apertamente. I protagonisti sono pronti a continuare le loro storie, mentre le tensioni tra i personaggi si fanno sempre più intense.

Nuovo appuntamento oggi – giovedì 5 febbraio – con la soap americana Beautiful. Nella puntata odierna Deacon e Sheila sfidano l'opposizione delle famiglie. Steffy minaccia Finn mentre Hope lotta con dubbi e mal di testa. Il matrimonio è alle porte.

