Hope Logan continua ad avere frequenti mal di testa, lasciando i fan in ansia. Le anticipazioni di Beautiful rivelano che la giovane potrebbe essere malata, ma ancora non ci sono conferme ufficiali. La sua condizione preoccupa i familiari, e i prossimi episodi sveleranno cosa succede davvero.

Le anticipazioni americane di Beautiful ci rivelano cosa sta accadendo a Hope, sul lato salute. In queste nuove puntate, vediamo che la giovane Logan ha spesso mal di testa. Infatti, è possibile notare che si sta avvicinando a Finn con questa scusa. In quanto medico, il marito di Steffy non si tira indietro. Nel frattempo, ecco che Hope e Finn sono sempre più vicini, anche perché condividono lo stesso pensiero su Deacon e Sheila, i loro rispettivi genitori. Entrambi credono che siano cambiati. Mentre la figlia di Brooke ha più libertà sotto questo punto di vista, Finn viene contrastato dalla volontà di Steffy. 🔗 Leggi su Latuafonte.com

© Latuafonte.com - Beautiful, perché Hope ha mal di testa: è malata? Anticipazioni

