Questa mattina è andata in onda l’ultima puntata di Beautiful, la soap americana che da più di 25 anni tiene incollati milioni di spettatori italiani. Chi si è perso la diretta può già recuperare la replica in streaming, disponibile online per chi vuole rivedere le storie di casa Forrester.

Beautiful, ecco come e dove vedere la replica dell'ultima puntata in streaming

Ultime notizie su Beautiful Soap

