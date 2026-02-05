Basket Under 19 Boiardo protagonista nella squadra dei giovani | primo approdo in canottiera

A Scandiano, i giovani della squadra Under 19 del Pallacanestro Scandiano hanno deciso di mettere in mostra il volto del poeta Matteo Maria Boiardo sulle loro canotte. È la prima volta che una squadra del settore giovanile sceglie di celebrare un grande nome locale in modo così diretto, dando un tocco di orgoglio e identità al gruppo. La scelta ha suscitato curiosità tra gli addetti ai lavori e i tifosi, che ora seguono con interesse le partite di questa squadra che porta avanti anche un messaggio culturale.

**Il Boiardo su una canottiera della squadra Under 19: l'iniziativa di Pallacanestro Scandiano per celebrare il patrimonio culturale del territorio** A Scandiano, nel cuore della Romagna, la squadra Under 19 del Pallacanestro Scandiano ha preso una decisione unica: l'immagine del poeta Matteo Maria Boiardo è stata inserita sulle canottiere della sua squadra giovanile. La scelta è nata da una proposta dell'associazione sportiva dilettantistica con l'obiettivo di valorizzare il patrimonio storico e culturale del paese. Il progetto, presentato ufficialmente nella giornata del 5 febbraio 2026, è il primo di una serie, che vedrà l'ingresso in scena di altri simboli locali, tra cui Lazzaro Spallanzani, con un approccio innovativo tra sport, storia e identità.

