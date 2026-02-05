Baseball i gestori ci devono 400mila euro

I giudici del Tar hanno deciso: la Rimini Baseball ASD deve lasciare lo stadio dei Pirati. La convenzione con il Comune è scaduta da tempo, e ora l’associazione deve restituire l’impianto all’amministrazione. Oltre alla riconsegna, i gestori sono anche sotto accusa per un debito di 400mila euro.

Le ultime sentenze dei giudici del Tar hanno dato ragione al Comune. La convenzione per la gestione dello stadio dei Pirati è – ampiamente – scaduta: la Rimini baseball asd deve restituire l'impianto all'amministrazione. Che, nel frattempo, ha 'aggiornato' i conti di tutti i soldi che i gestori della Rimini baseball devono versare al Comune per bollette e tributi non pagati per lo stadio, e dei debiti contratti da Ciro Esposito, titolare della pizzeria all'interno dell'impianto. È un conto molto salato: si parla, complessivamente, di circa 400mila euro. Per quanto riguarda le utenze non pagate, il debito ammonta a 185 mila euro.

