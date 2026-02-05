Nel match di Coppa Italia tra Inter e Torino, il tecnico granata Baroni ha commentato la partita, evidenziando alcuni segnali positivi. Ha detto che ci sono stati progressi e momenti di vivacità, anche se non tutto è stato perfetto. Sulla prestazione di Prati, invece, ha assicurato che la squadra mantiene fiducia e punta a migliorare nelle prossime gare.

Nel match di Coppa Italia tra Inter e Torino, il tecnico granata ha analizzato l'andamento della gara evidenziando segnali di vivacità e progressi nonostante la fatica e l'esito avverso. Le sue parole hanno retto l'attenzione sui dettagli tattici, sull'atteggiamento della squadra e sui margini di miglioramento in vista delle prossime sfide. La riflessione è stata centrata su quanto visto in campo, sui minuti disputati, sugli eventi chiave e sulle prospettive di crescita del Torino. Nel primo tempo la squadra ha mostrato una struttura ordinata ma meno incisiva in fase offensiva, con una certa cautela che ha limitato le incursioni sugli esterni.

Baroni: «Ecco cosa salvo della partita. Su Prati abbiamo fiducia»

