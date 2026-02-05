Baroni dopo Inter Torino 2-1 | Ecco cosa salvo della partita Prati? É un ragazzo in cui crediamo

Marco Baroni analizza la sconfitta contro l’Inter, ammette che il Torino si è svegliato troppo tardi. Il tecnico commenta la partita e si concentra sui giovani, come Prati, che ha fiducia in loro. Alla fine, il Torino lascia il campo con qualche rimpianto, ma con la convinzione di poter migliorare.

Dopo la partita tra Como e Torino, i granata registrano la quarta sconfitta consecutiva, che li ha fatti scivolare in zona retrocessione.

Inter-Torino 2-1, Baroni in conferenza: Obrador l’ho visto bene, ma aveva solo…Le parole dell'allenatore del Torino in conferenza stampa dopo la sconfitta contro l'Inter che è costata l'eliminazione dalla Coppa Italia ... msn.com

Marco Baroni interviene dopo Inter Torino 2-1, ecco le dichiarazioni del tecnico granata ai margini del match di Coppa Italia, l’interventoMarco Baroni interviene dopo Inter Torino 2-1, ecco le dichiarazioni del tecnico granata ai margini del match di Coppa Italia, l’intervento L’Inter gioca e il Torino si sveglia (probabilmente) tropp ... calcionews24.com

Inter-Torino 2-1, i nerazzurri volano in semifinale di Coppa Italia facebook

INTER-TORINO 2-1 (73'): Gol annullato a Prati per fuorigioco x.com