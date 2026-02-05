Barcolla in bicicletta con 100 kg di cavi di rame li aveva appena rubati in un’azienda agricola

I carabinieri hanno fermato un uomo che stava pedalando in modo instabile con 100 chili di cavi di rame. L’uomo, visibilmente in difficoltà, aveva appena trafugato il materiale da un’azienda agricola e stava cercando di allontanarsi. Gli agenti lo hanno intercettato mentre transitava in bicicletta e, dopo un breve inseguimento, lo hanno bloccato. Ora è in caserma in attesa di ulteriori accertamenti.

