Banda di via Fazioli in trappola | arrestati i responsabili di rapine e rubare auto per noia

La polizia ha arrestato tre ragazzi della banda di via Fazioli. Sono accusati di aver rubato automobili per noia e di aver messo a segno diversi furti di oggetti di poco valore. Durante le operazioni, sono state recuperate quattro auto, alcuni occhiali da sole, un caricabatterie, una power bank e un telefono radiomobile. I responsabili sono stati fermati e portati in caserma, le indagini continuano per chiarire tutti i dettagli.

**In trappola la banda di via Fazioli: arrestati tre ragazzi per furti di oggetti di poco valore** Quattro automobili in via Fazioli, un paio di occhiali da sole, un carica batterie per cellulare, una power bank, un apparecchio telefonico radiomobile. Questo era il bottino di una notte di novembre 2022, quando tre giovani di vent’anni hanno cominciato a forzare i finestrini delle auto parcheggiate, con la sola intenzione di rubare cose di poco valore. Ma la storia non è solo quella del furto: è stata un’episodio di noia, di rabbia, di un’attesa senza fine, e soprattutto di una reazione della polizia che, in poche ore, ha portato alla luce la vera identità di quei ragazzi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Due giovani sono finiti in manette dopo aver passato la notte a rubare nelle auto parcheggiate in via Fazioli.

Lo scorso 2 gennaio, i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Pisa hanno arrestato due cittadini stranieri, di 25 e 40 anni, accusati di tentato furto aggravato di un'auto.

