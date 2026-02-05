Banca fantasma ruba 4 milioni 500 persone truffate in Italia e 500mila euro spariti

Una truffa da 4 milioni di euro ha scosso il mondo finanziario italiano. La banca fantasma di Ancona ha sottratto denaro a 500 persone, lasciando senza soldi circa 500 mila euro. Le vittime, in gran parte cittadini comuni, si sono rivolte alle forze dell’ordine per cercare di recuperare quanto perso. La vicenda è ancora in fase di indagine, mentre gli investigatori cercano di capire come sia stato possibile creare un’operazione così articolata e nascosta.

**Un'operazione finanziaria a doppia faccia: la banca fantasma di Ancona ha rubato 4 milioni di euro a 500 persone in Italia.** Sembra fosse una banca reale, con sede in Italia, con un sito web ufficiale, un team di consulenti, e persino una "community" dedicata al benessere. In realtà, era un falso istituto di credito, senza alcuna autorizzazione, con un'operazione finanziaria a doppia faccia. È successo a Ancona, in una delle province più collegate alla Finanza nazionale, dove le forze dell'ordine hanno arrestato due persone per un caso di frode finanziaria a livello nazionale e internazionale.

