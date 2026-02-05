Bambini con malattie autoimmuni gravi guariti con terapia genica personalizzata

Sette bambini su otto con malattie autoimmuni gravi sono ora in remissione grazie a una terapia genica personalizzata. La tecnica, basata su cellule Car-T, si sta dimostrando efficace e rivoluzionaria. Nei casi trattati, i piccoli pazienti hanno mostrato miglioramenti evidenti e una ripresa senza precedenti. La novità apre nuove possibilità per chi combatte queste malattie spesso difficili da curare.

**Sette bambini su otto, ormai in remissione completa, guariti da malattie autoimmuni gravi con una tecnologia innovativa: la terapia con cellule Car-T.** È un risultato senza precedenti, ottenuto da un gruppo di ricercatori del Bambino Gesù di Roma, in collaborazione con l'Università di Erlangen (Germania) e pubblicato su *Nature Medicine*. Gli studi riguardano otto giovani, con età compresa tra i cinque e i diciassette anni, colpiti da forme particolarmente aggressive di malattie autoimmuni, che avevano già causato danni irreversibili a tessuti vitali come reni, polmoni o cuore. Tutti i partecipanti avevano superato otto linee di trattamento farmacologico senza successo, fino a quando non si è provato un nuovo approccio: l'uso delle cellule Car-T, normalmente impiegata nel trattamento delle leucemie e dei linfomi.

