ballando su trenord tra potenziamento olimpico e carenze strutturali i pendolari sbuffano

Pendolari e ferrovie ancora una volta in crisi. I viaggiatori si lamentano per i ritardi, le carenze nelle strutture e le difficoltà di sempre. Tra promesse di miglioramento e realtà che fatica a cambiare, le partenze si allungano e l’ansia cresce. La situazione resta tesa, con i pendolari che aspettano risposte concrete.

Dalla ferrovia di Portici alle disavventure di Salvini. Storia politica dei treni italiani Una medaglia a due facce, o forse tre. Questa è Trenord, l’azienda del trasporto pubblico regionale, da sempre “attenzionata” dai pendolari per disagi ritardi e cancellazioni quotidiani, che vorrebbe però vincere la scommessa olimpica. Nonostante i famosi progressi strutturali promessi per il grande evento non si siano praticamnte visti. Arrivare in Valtellina è sempre stata un’impresa ardua, la viabilità è complicata e i treni, che arrivano fino a Tirano, per proseguire costringono i passeggeri a montare sui bus diretti a Bormio e Livigno. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

