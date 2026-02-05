Baia in lutto per Roscioni | il ?sindaco? di Portonovo rilanciò Fortino e Fonte Domani il funerale

Baia in lutto per la scomparsa di Aldo Roscioni. Il sindaco di Portonovo, che aveva promosso il rilancio di Fortino e Fonte, è morto ieri. La notizia ha colpito tutta la comunità, che si prepara a salutarlo domani con un funerale. Roscioni era molto stimato, e il suo sorriso rimarrà vivo nei ricordi di chi lo ha conosciuto.

ANCONA - Il cuore grande di Aldo Amleto Roscioni si è fermato. La sua Rosanna ha annunciato ieri mattina ai nipoti che nonno Aldo se n'era andato, che ora sorride in un empireo, dove gusto ed eleganza sono apprezzati quanto la bontà d'animo. Chef, imprenditore dell'ospitalità e filantropo, Aldo avrebbe compiuto 83 anni il 2 giugno. Nel ‘47, quando fu celebrata la prima festa della Repubblica, aveva creduto che la sfilata, le bandiere e il tripudio dei cittadini a piazza Roma fossero in onore del suo quarto compleanno. «Mio zio, usciere della Provincia, mi teneva in braccio, e i suoi colleghi in divisa mi facevano il saluto militare». 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Baia in lutto per Roscioni: il ?sindaco? di Portonovo rilanciò Fortino e Fonte. Domani il funerale Approfondimenti su Portonovo Roscioni Morto Aldo Roscioni, addio al ‘sindaco’ di Portonovo. “Grande innovatore, rilanciò la baia” È scomparso Aldo Roscioni, conosciuto come il “sindaco” di Portonovo. Roscioni, ’sindaco’ di Portonovo: "Così mi innamorai della baia. Ora bisogna destagionalizzare" Aldo Amleto Roscioni, noto come il ’sindaco di Portonovo’, da decenni promuove lo sviluppo e la valorizzazione della baia. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Portonovo Roscioni Argomenti discussi: Addio ad Aldo Roscioni, il pioniere che inventò la Portonovo moderna; Morto Aldo Roscioni, per tutti ?il sindaco di Portonovo?: aveva 82 anni; Lutto per il vicesindaco, addio ad icona del commercio cittadino. Morto Aldo Roscioni, per tutti il sindaco di Portonovo: aveva 82 anniTurismo dorico in lutto per la scomparsa di Aldo Roscioni, 82 anni, imprenditore anconetano a capo per anni del Fortino Napoleonico e dell’hotel La Fonte a Portonovo (Ancona). Lo rende noto il ?Consor ... veratv.it Bellunese, Belluno | Bellunesi nel Mondo: lutto per la scomparsa di Celestino Dall’O’, guida della comunità di Le Locle facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.