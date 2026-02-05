Baci Perugina lancia la Connection Box | il gioco di coppia che riaccende il dialogo a San Valentino 2026

Baci Perugina presenta la Connection Box, un nuovo gioco pensato per riaccendere il dialogo tra le coppie a San Valentino 2026. Secondo gli ultimi sondaggi, il 40% delle coppie non si parla più come una volta. Per questa festa, il marchio italiano ha deciso di trasformare i cartigli tradizionali in oltre 100 domande, invitando le coppie a condividere momenti e pensieri. L’obiettivo è semplice: stimolare la comunicazione e riaccendere la passione.

Secondo i sondaggi 4 coppie su 10 non comunicano più. Per San Valentino 2026 Baci Perugina trasforma i cartigli in un gioco di coppia con oltre 100 domande. Tecnologia, social e ritmi frenetici stanno mettendo a dura prova la comunicazione nelle coppie di tutto il mondo. Secondo recenti sondaggi internazionali, infatti, 4 innamorati su 10 dichiarano di non riuscire più a parlare davvero con il proprio partner, mentre il 46% afferma di sentirsi spesso frainteso. Una distanza emotiva che cresce silenziosamente e che, sempre più spesso, sfocia in incomprensioni e frustrazioni quotidiane. In questo scenario, torna a farsi strada la voglia di rallentare e ritrovare momenti autentici di dialogo.

