Azzurro Donna Grosseto Perché votare ’Sì’

A Grosseto nasce il Comitato per il Sì al referendum sulla separazione delle carriere dei magistrati. L’obiettivo è spiegare ai cittadini perché questa riforma è fondamentale per rafforzare l’imparzialità della magistratura e mantenere l’equilibrio tra i poteri dello Stato. I promotori vogliono coinvolgere la comunità per far capire i vantaggi di questa modifica.

Nasce a Grosseto il 'Comitato per il Sì' al referendum sulla separazione delle carriere dei magistrati che avrà il compito di informare e sensibilizzare i cittadini su una riforma considerata "fondamentale per rafforzare le garanzie di imparzialità della magistratura e garantire un corretto equilibrio tra i poteri dello Stato". Il Comitato è promosso da Azzurro Donna Grosseto, associazione da sempre impegnata nella promozione della partecipazione civica e dei valori democratici, e nasce con l'intento di favorire un dibattito pubblico chiaro, aperto e basato su dati concreti, per accompagnare i cittadini verso una scelta consapevole in vista del referendum.

