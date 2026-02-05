Azerbaijan hands long prison terms to former Karabakh officials

Questa mattina un tribunale in Azerbaigian ha condannato a lunghe pene di carcere 13 ex funzionari di Nagorno-Karabakh. I giudici hanno deciso le sentenze dopo averli accusati di aver agito contro gli interessi nazionali. La decisione arriva in un momento di alta tensione tra le autorità di Baku e i rappresentanti della regione.

Five defendants, including former Karabakh leader Arayik Harutyunyan, were sentenced to life imprisonment. Eight others received prison terms ranging from 15 to 20 years. Human rights groups have raised concerns about the fairness of the trial, which began in January 2025. Ethnic Armenians in Karabakh, an internationally recognised part of Azerbaijan, broke away from Baku’s control as the Soviet Union fell apart in 1991. Azerbaijan and Armenia fought two wars over the mountainous territory before Baku took it back in 2023 and its entire Armenian population of around 100,000 people fled to Armenia. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Azerbaijan hands long prison terms to former Karabakh officials Approfondimenti su Nagorno Karabakh Officials Trump says US VP headed to Azerbaijan, Armenia next month Il vicepresidente degli Stati Uniti, JD Vance, si recherà a gennaio in Azerbaijan e Armenia, secondo quanto annunciato dal presidente Donald Trump. Venezuela’s government says over 400 people freed from prison Il governo venezuelano ha annunciato che oltre 400 persone sono state rilasciate dalle carceri del paese. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Nagorno Karabakh Officials Azerbaijan hands long prison terms to former Karabakh officialsAn Azerbaijani military court issued long prison sentences on Thursday to 13 former ?officials of Nagorno-Karabakh, where ethnic Armenians maintained an unrecognised ?breakaway statelet for three ... uk.news.yahoo.com Lahic Distretto di Ismayilli, Azerbaijan Il mio itinerario di viaggio in Azerbaijan: https://shorturl.at/WegHD facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.