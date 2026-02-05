La squadra italiana perde in Turchia contro Vakifbank in cinque set e vede sfumare la qualificazione diretta ai quarti di Champions. La partita si decide solo al tie-break, dopo aver recuperato due set di svantaggio. Ora, per andare avanti, la Savino dovrà affrontare i playoff, senza più margini di errore.

VAKIFBANK ISTANBUL 3 SAVINO DEL BENE VOLLEY 2 VAKIFBANK: Cazaute 4, Özbay 2, Aykaç (L1), Ozden ne, Ogbogu 9, Çaliskan, Uyanik ne, Acar (L2) ne, Cebeci?oglu, Günes 16, Boškovic 21, Markova 32, Lazovic 7. All.: Guidetti. SAVINO DEL BENE: Traballi (L2) ne, Bechis, Skinner 10, Castillo (L1), Ruddins 6, Franklin 7, Ribechi, Bosetti 4, Ognjenovic2, Mancini ne, Graziani, Nwakalor 15, Antropova 33, Weitzel 7. All.: Gaspari. Arbitri: Marozek (POL) - Mylonakis (GRE) Parziali: 24-26, 23-25, 25-20, 28-26, 15-12 A Istanbul, nell’ultima partita della Pool A della Champions League, sfuma il sogno della Savino Del Bene che, dopo aver vinto i primi due set ed essere stata ad un passo dal terzo (20-23), viene rimontata dal VakifBank e perde al tiebreak. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Avanti di 2 set e poi rimontata. Champions amara per la Savino. E adesso serviranno i play off

Approfondimenti su Savino Del Bene

Nel primo set della partita di Champions League di volley, il Tours si prende il vantaggio vincendo 25-27.

Nel primo turno degli Australian Open, Jannik Sinner si impone dopo aver vinto i primi due set, grazie a una prestazione solida.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Savino Del Bene

Argomenti discussi: Australian Open, Alcaraz nella storia: trionfa contro Djokovic e completa il Career Grand Slam; Sinner rimette la testa avanti; Jannik in vantaggio 2 set a 1 nella semifinale con Djokovic; Musetti sfortunatissimo, avanti 2 set contro Djokovic costretto a ritirarsi dagli Australian Open per un infortunio alla coscia; Clamoroso Alcaraz agli Australian Open: batte Zverev, il vomito e i crampi, e si prende la finale in 5 set!.

Musetti infortunato, l'azzurro sfiora l'impresa contro Djokovic ma si ritira (avanti di 2 set). Nole: «Ero pronto ad andare a casa»Appuntamento con la storia. Lorenzo Musetti e Novak Djokovic sono pronti a scendere in campo a Melbourne negli quarti di finale degli Australian Open e il match, per ... leggo.it

Musetti, che sfortuna: avanti due set a zero ma si fa male e deve ritirarsi! Djokovic in semifinaleIl numero 2 d'Italia è stato costretto ad abbandonare il campo al terzo parziale dell'incontro con il 24 volte campione Slam valido per i quarti dell'Australian Open ... tuttosport.com

Cuore Napoli oltre la rabbia: doppio McTominay, Inter rimontata, pari a San Siro. Nerazzurri avanti due volte con Dimarco e Calhanoglu, lo scozzese rimedia in entrambe le occasioni. Conte espulso per proteste sul rigore del 2-1 facebook

La Cremonese va avanti di 2 gol in casa contro il Cagliari, ma Pisacane rimonta tutto grazie agli ingressi dalla panchina: a Dennis Johnsen e Jamie Vardy rispondono Michel Adopo e il classe 2006 Yael Trepy. Nel recupero la squadra di Nicola va a un passo x.com