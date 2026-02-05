Auto sbaglia manovra e precipita su un furgone | marito e moglie estratti dalle lamiere

Un’auto ha fatto una manovra sbagliata e si è schiantata contro un furgone ad Agropoli. L’incidente è avvenuto questa mattina, poco prima di mezzogiorno. Sul posto sono arrivati i soccorritori, che hanno estratto marito e moglie dalle lamiere. Purtroppo, l’uomo non ce l’ha fatta ed è morto sul colpo. La donna, invece, è rimasta gravemente ferita e ora si trova in ospedale. La dinamica non è ancora del tutto chiara, ma le forze dell’ordine stanno ind

Un uomo è morto e una donna è in gravi condizioni dopo uno strano incidente stradale avvenuto nella tarda mattinata di oggi, giovedì 5 febbraio, ad Agropoli, nel Salernitano. Per cause che dovranno essere accertate, un'autovettura è precipitata da via Giambattista Vico nel parcheggio privato sottostante, finendo su un furgoncino in sosta. L'uomo che era alla guida dell'auto, un 84enne originario di Montecorice, è deceduto sul colpo, mentre la donna che era con lui è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Vallo della Lucania.

