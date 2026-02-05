Questa mattina, una macchina ha investito un gatto che attraversava la strada in via Mazzini, mentre cercava di scappare dalla pioggia. L’auto viaggiava a forte velocità e non ha potuto evitare l’animale. Sul posto sono arrivati i soccorsi, ma purtroppo il gatto non ce l’ha fatta. La scena si è svolta davanti agli occhi dei passanti, alcuni dei quali si sono fermati sconvolti.

Chissà dove stava andando per sfuggire alla pioggia quel gatto che attraversava ieri mattina la martoriata via Mazzini. Non sapeva che più che fare i conti con l’acqua doveva farli ancora una volta con gli ’umani’. E che in quella strada, che collega piazza San Marco con il Metastasio e il Castello, vanno a forte velocità a bordo delle loro auto nonostante il divieto dica chiaramente che non si dovrebbero superare i dieci chilometri all’ora. E così quel gatto in un battibaleno non si è potuto accorgere, nonostante il sesto azionato, che la macchina con l’accelatore pigiato stava per fargli chiudere per sempre la sua avventura in terra di Prato e chissà su quanti tetti e in quali nascondigli. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Auto a tutta velocità. Un gatto travolto

Approfondimenti su Via Mazzini

Un ragazzo di 18 anni è morto dopo essere stato investito mentre attraversava sulle strisce in via Filippo Fiorentini, nel quartiere Tiburtino.

Un'auto ha effettuato dieci sorpassi a tutta velocità all’interno di una galleria, ignorando la doppia linea continua.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Questa macchina dà da mangiare ai gatti di STRADA! #shorts #shortsfeed

Ultime notizie su Via Mazzini

Argomenti discussi: Auto a tutta velocità. Un gatto travolto; Auto a tutta velocità si capovolge e travolge addetto dell'Asia: è grave (GALLERY); Auto a tutta velocità si capovolge e travolge addetto dell'Asia: è grave (GALLERY); Spoleto, non si ferma all'alt e fugge a tutta velocità: scatta l'inseguimento e si schianta contro altre auto.

Auto a tutta velocità si capovolge e travolge addetto dell'Asia: è grave (GALLERY)Un operatore di Asia, azienda dell'igiene urbana del Comune di Napoli, è rimasto coinvolto in un incidente stradale che si è verificato la scorsa notte in via Ponte dei Granili. L'operatore Asia è att ... napolitoday.it

Sfreccia a tutta velocità sull'A7 in direzione Milano, la polizia lo ferma: l'auto era piena di drogaUn uomo è stato arrestato sulla A7 a Sampierdarena con 19 kg di hashish nascosti in auto. La droga era suddivisa in 230 involucri. virgilio.it

Vieni in Concessionaria Giorgini Auto e scopri la Promo SWM valida entro il 28 febbraio! Fino a €6.000 di vantaggi su tutta la gamma SWM Promo valida con rottamazione e finanziamento CA Auto Bank. Davvero full optional, SUV spaziosi e tecnologia di ultim facebook