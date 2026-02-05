La proposta del Comune di aumentare i canoni per i dehors in centro storico ha scatenato le proteste delle categorie interessate. Alcuni esercenti criticano la misura, definendola una mossa demagogica che rischia di colpire ancora di più le attività già in difficoltà. La discussione in Consiglio comunale continua, mentre i commercianti si preparano a far sentire la loro voce.

La proposta della maggioranza in Consiglio comunale, denominata ’Robin Hood’, e che prevede di rimodulare il canone per l’occupazione di suolo pubblico, facendo pagare di più i locali del centro storico e riducendo i costi per quelli fuori dalle aree più centrali, apre un fronte di scontro. Un’ipotesi messa nero su bianco da Pd, Avs Ecolò e Lista Funaro in un ordine del giorno approvato dal Salone de’ Dugento, che lega l’aumento dei canoni dei dehors in area Unesco alla ristrutturazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica. Un collegamento che viene giudicato da molti debole, se non apertamente demagogico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Aumenti per i dehors in centro? È scontro con le categorie: "Questa è solo demagogia"

Approfondimenti su Dehors Centro

Il dibattito sulla Taric si intensifica con l'annuncio di un aumento del 30 per cento, sostenuto dal sindaco come coerente con le normative vigenti.

L’intelligenza artificiale comprende diverse categorie, ciascuna con applicazioni specifiche e modalità di utilizzo.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Dehors Centro

Argomenti discussi: Aumenti per i dehors in centro? È scontro con le categorie: Questa è solo demagogia; Teresa Armato: La tassa di soggiorno per il decoro urbano già pronti sette milioni.

Aumenti per i dehors in centro? È scontro con le categorie: Questa è solo demagogiaConfesercenti contesta l’ordine del giorno della maggioranza: Con quei soldi altro che alloggi Erp, al massimo ci realizzano un bilocale. Confcommercio: Siamo già chiamati a sostenere investimenti ... lanazione.it

Arriva il commento di Federico Maria Sardelli, direttore d’orchestra, scrittore e pittore 62enne che vive in Oltrarno. Il riferimento è al nuovo regolamento dehors approvato in consiglio comunale, che esclude aumenti di concessioni in centro e recepisce anche le facebook