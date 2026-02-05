Aula per le audizioni in commissariato Anche una segnalazione può arginare la violenza

Un’aula nel commissariato di Gallipoli si trasforma in un punto di ascolto e ascoltate. In questo spazio, le vittime di violenza possono trovare un sostegno diretto e senza paura. Le autorità invitano a non sottovalutare nemmeno una segnalazione, perché può fare la differenza nel fermare la violenza prima che degeneri. È un passo concreto per aiutare chi si sente solo e vulnerabile, portando il supporto vicino a chi ha bisogno.

GALLIPOLI - Una mano tesa, oltre ogni remora e timore per oltrepassare le barriere dell'isolamento e per portare, anche nei meandri dei commissariati di provincia, un supporto concreto e di prossimità a sostegno delle vittime fragili di violenza e sopraffazione.

