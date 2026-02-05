Questa mattina all’ATP di Montpellier si sono giocati i primi incontri del torneo. Nardi ha vinto il suo esordio, Mannarino si è qualificato per i quarti di finale, mentre Machac si è ritirato dopo aver iniziato il match. La competizione entra nel vivo.

Si sono conclusi i match del primo turno dell’ATP 250 di Montpellier e si sono delineati anche i primi quarti di finale. Andando con ordine in una giornata sicuramente molto intensa, buon esordio per Luca Nardi, che ha superato con un doppio 6-3 il georgiano Nikoloz Basilashvili in un’ora e tre minuti di gioco. Adesso ci sarà un derby italiano al secondo turno, visto che Nardi affronterà Flavio Cobolli, testa di serie numero due e che ha usufruito di un bye al primo turno. Ottimo esordio anche per Stan Wawrinka. Il veterano svizzero, alla sua ultima stagione della carriera, ha superato in due set il serbo Hamad Medjedovic per 7-6 6-4 e adesso affronterà il canadese Felix Auger-Aliassime. 🔗 Leggi su Oasport.it

ATP Montpellier 2026, Nardi esordisce con una vittoria. Mannarino ai quarti, Machac si ritira

Luca Nardi supera Basilashvili e vola agli ottavi di finale al torneo ATP di Montpellier.

Luca Nardi batte Basilashvili in due set e si qualifica per i quarti di finale dell’Open Occitanie 2026 a Montpellier.

